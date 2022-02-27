العسعس: الأزمة الروسية الأوكرانية عمّقت التعقيدات

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس أن الأزمة الروسية الأوكرانية عمقت تعقيدات المشهد الاقتصادي ودرجة عدم اليقين وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

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وأضاف العسعس، خلال رده على ملاحظات ومداخلات الأعيان في جلسة مسائية اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة، ان موازنة عام 2022 تعكس السياسات الحكومية ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل، من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، وتنويع الأنشطة الاقتصادية والتركيز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية.



وأوضح ان الحكومة ستبدأ خلال العام الحالي، ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، والمرحلة الاولى من مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، مشيرا الى موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023.