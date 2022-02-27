الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 03:47 م

العسعس: الأزمة الروسية الأوكرانية عمّقت التعقيدات

وزير المالية


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس أن الأزمة الروسية الأوكرانية عمقت تعقيدات المشهد الاقتصادي ودرجة عدم اليقين وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

اضافة اعلان


وأضاف العسعس، خلال رده على ملاحظات ومداخلات الأعيان في جلسة مسائية اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة، ان موازنة عام 2022 تعكس السياسات الحكومية ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل، من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، وتنويع الأنشطة الاقتصادية والتركيز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية.


وأوضح ان الحكومة ستبدأ خلال العام الحالي، ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، والمرحلة الاولى من مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، مشيرا الى موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023.


ولفت الى ان الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة وإصدار تقارير شهرية حول تنفيذ الموازنة ليصار الى اتخاذ القرارات في حينه.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
621b968a737f7

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

171aba9f-a498-41bc-8e58-9a29c70ced75_16x9_1200x676

اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية

621b76ba4236045f9a58a10b

مجموعة السبع تتعهد بتطبيق مزيد من العقوبات ضد مصارف ونخب ومسؤولين روس

601d52544c59b72b994d2535

ارتفاع العجز التجاري للمملكة العام الماضي إلى 31.9 بالمئة

8703a2c4-0917-47df-8ed9-a665fb729a5a_16x9_1200x676

أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض بسوق النفط في 2022

55-58

تحول تاريخي.. ألمانيا تخصص 100 مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

اقتصاديون يؤكدون قدرة القطاع الخاص على قيادة الإصلاح الاقتصادي

57868996765-1024x682

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

شركة-شحن-بحري-505x300-1

ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر

WhatsApp Image 2022-02-09 at 10.10.08 AM

القطارنة يلتقي أعضاء مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي

1202218145247563338131

528 مليون دينار تحصيلات الضريبة الشهر الماضي

61252f0658b76

القطاع التجاري يؤكد اعتزازه بجهود الملك لبناء اقتصاد وطني قوي