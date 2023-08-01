الثلاثاء 01-08-2023
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الثلاثاء، 01-08-2023 08:57 ص

الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأميركي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1963.04 دولار للأوونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأونصة.

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وأغلقت أسعار الذهب في يوليو على ارتفاع 2.3 % ، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

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