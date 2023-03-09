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الخميس، 09-03-2023 04:33 م

روسيا: تمديد اتفاق الحبوب معقد

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الوكيل الإخباري - وصف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الخميس المفاوضات الهادفة إلى تمديد اتفاق الحبوب لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، بأنها "معقدة".

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وأكد أن بنود الاتفاق التي تعود بالفائدة على روسيا "لم تطبق على الإطلاق"، مضيفا "إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق، فإن مسألة تمديده تصبح معقدة إلى حد ما".


وفي نفس السياق، قال الكرملين، الخميس، إنه لا تزال هناك "أسئلة كثيرة" مطروحة فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب، وإنه لا توجد خطط حالية لإجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ( سكاي نيوز )


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