الثلاثاء 05-04-2022
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الثلاثاء، 05-04-2022 09:08 ص

سوق الصرف تستقر في مصر.. والدولار يسجل هذا المستوى

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الوكيل الاخباري- فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، فقد واصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي، لكن بنسب طفيفة.

وتأتي حالة الاستقرار بعد إعلان دول خليجية عن دعم تصل قيمته إلى 22 مليار دولار لمساعدة الحكومة المصرية في التغلب على أزمة في العملة، وهي ثالث عملية إنقاذ من نوعها في عقد، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب أزمات في المستقبل.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري استقراراً بين 18.19 جنيه و18.25 جنيه للشراء، و18.29 جنيه و18.35 جنيه للبيع.

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