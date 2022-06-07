سوق القمح العالمية.. أكبر مصدري ومشتري القمح بينهم 3 دول عربية

الوكيل الاخباري- أعدت وكالة "نوفوستي" الروسية تقريرا عن سوق القمح العالمية، وكشف التقرير عن كبار مصدري القمح ومشتريه في العالم، وضمت قائمة المستوردين 3 دول عربية وهي مصر ولبنان والمغرب.

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وتعتبر روسيا وأوكرانيا من بين كبار مصدري القمح في العالم، لذلك فإن تعطل الصادرات من هاتين الدولتين أثر على الأمن الغذائي في العالم.



بالنسبة لأوكرانيا تعطلت الإمدادات بعد أن قامت السلطات الأوكرانية بتلغيم المخارج من موانئها، لذلك لم تتمكن السفن الأجنبية من مغادرة البلاد لفترة طويلة، أما العقوبات الغربية على روسيا فقد أثرت على صادرات القمح منها، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات على ميناء نوفوروسيسك، إلى جانب عقوبات أخرى طالت التعاملات البنكية.



وفيما يلي قائمة بأبرز مصدري القمح في العالم بناء على بيانات عام 2020:



تستحوذ 5 دول في العالم على 65.3% من صادرات القمح في العالم وهي:



1. روسيا: 19.5% من صادرات القمح العالمية



2. كندا: 13.9% من صادرات القمح العالمية



3. الولايات المتحدة: 13.7% من صادرات القمح العالمية



4. فرنسا: 9.3% من صادرات القمح العالمية



5. أوكرنيا: 9% من صادرات القمح العالمية



وفيما يلي قائمة بأكبر مشتري القمح في العالم:



مشتري القمح الروسي: مصر (32.1%)، تركيا (16.5%)، نيجيريا (5.5%)، بنغلادش (4.1%)، باكستان (3.9%).



مشتري القمح الكندي: الصين (17.9%)، إندونيسيا (7.3%)، اليابان (7.2%)، إيطاليا (6.3%)، الولايات المتحدة (6%).



مشتري القمح الأمريكي: الصين (13.2%)، الفلبين (11.5%)، المكسيك (10.8%)، اليابان (9.4%)، كوريا الجنوبية (5.1%).



مشتري القمح الفرنسي: الأرجنتين (18.7%)، الصين (12.2%)، بلجيكا (8.9%)، المغرب (8.3%)، هولندا (7.8%).



مشتري القمح الأوكراني: مصر (26.4%)، إندونيسيا (11.8%)، باكستان (10.8%)، بنغلادش (6.4%)، لبنان (5.2%).

روسيا اليوم