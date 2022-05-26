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الخميس، 26-05-2022 11:29 ص

كم سيبلغ إنتاج روسيا من النفط في 2022؟

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الوكيل الاخباري- كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن توقعاته لإنتاج النفط هذا العام في روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه روسيا لعقوبات غربية.

وعلى الرغم من الإجراءات الغربية ضد روسيا فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% - 8% مقارنة بالعام الذي قبله.

وقال نوفاك، إنه من المتوقع أن يكون إنتاج النفط في روسيا في العام 2022 عند مستوى 480 - 500 مليون طن، مقابل 524 مليون طن قبل عام، أي أن المؤشر سينخفض بنسبة 5% - 8%، لكن التوقعات قد تتغير.

ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن إنتاج النفط بروسيا في العام 2021 بلغ 524  مليون طن، وتتوقع الوزارة انخفاض المؤشر بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن بحسب السيناريو الأساسي، وبنسبة 17.2% إلى 433.8 مليون طن بحسب سيناريو محافظ.

وتعليقا على بيانات الوزارة الروسية، قال نوفاك: "أعتقد أن التراجع سيكون أقل بكثير من (475.3 مليون طن). لقد شهدنا انخفاضا يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد فقط، وبناء على ذلك، أعتقد بأنه سيكون هناك انتعاش في إنتاج النفط".

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روسيا اليوم

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