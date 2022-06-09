شركات أردنية تشارك بمعرض الفانسي فوود في نيويورك

الوكيل الإخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين، بالتعاون مع وزارة الاستثمار مشاركة شركات محلية متخصصة بالصناعات الغذائية، في معرض الفانسي فوود، الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل في مدينة نيويورك.

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وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري، في بيان، اليوم الخميس، إن المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام تعد السادسة عشر، حيث يشكل أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، ويستقطب عارضين وزائرين من شتى دول العالم.

وأضاف أن المعرض يعد منصة تجارية هامة، ويمثل فرصة للشركات الأردنية للترويج للمنتجات الوطنية والتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة واعدة، مؤكدا أن الصناعة الأردنية خصوصا الغذائية منها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافسة بدليل وصولها إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم.

وبين أن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة، مشيرا إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات الوطنية للاطلاع على أحدث التطورات التي طرأت على صناعة الغذاء والمشروبات وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة والسعي إلى عقد الصفقات التجارية.



وأكد الخضري أن السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق، من حيث القوة الشرائية، فيما تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.



ويرتبط الأردن مع الولايات المتحـدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي 2021 بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 1.58 مليار دينار مقابل 1.22 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.

ودعا الخضري الشركات إلى تعزيز الاستفادة من المشاركة بالمعرض من خلال التشبيك والترويج للصناعة الأردنية والسعي إلى عقد الصفقات واستقطاب مشترين، مؤكدا أهمية دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها أنجح السبل لترويج الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن جمعية المصدرين، التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.