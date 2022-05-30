الأردن يتطلع لتعزيز التعاون مع المستثمرين العراقيين والفلسطينيين

الوكيل الإخباري - قال وزير الاستثمار خيري عمرو، إن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، مشيرا إلى أنّ إنشاء وزارة الاستثمار جاء لتوحيد مرجعيات الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار وتنظيم رحلة المستثمر.

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وبين عمرو، خلال لقائه بوفد استثماري من العراق وفلسطين في مقر وزارة الاستثمار، أن الحكومة بصدد إنجاز قانون جديد يُنظّم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، بحيث يتماشى مع فضلى الممارسات العالمية في هذا المجال، مُشيراً إلى أنّ القانون الجديد سيخلق بيئة تنافسية عالية ويُساعِد على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وسيعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بإقامة الأنشطة الاقتصادية.



وأكّد، خلال لقاء الوفد الذي يزور المملكة بدعوة من جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية للمشاركة في المعرض الأردني الثاني للتعبئة والتغليف – جوبكس 2022، على استعداد الوزارة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيل على رجال الأعمال من فلسطين والعراق، مُشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للسماع من القطاع الخاص المحلي والأجنبي عن أبرز التحديات التي قد تواجه المستثمر لوضع حلول مناسبة لها.



وتحدَّث الوزير عن أبرز المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية بالمملكة والفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى مزايا منح الجنسية والإقامة الدائمة للمستثمرين في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والقطاعات التجارية ضمن شروط سهلة وميسرة.



وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان محمد السعودي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار بتسهيل رحلة المستثمر والترويج للمنتج الأردني، مُشيراً إلى أنّ الجمعية تسعى من خلال نشاطاتها لإيجاد ترابطات وشراكات بين المستثمرين الأردنيين والمستثمرين من الدول الشقيقة.



وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إياد أبو حلتم على أنّ المنتج الأُردني في مجال التعبئة والتغليف متفوق بالمكون التكنولوجي بحسب تقارير منظمة التنمية الصناعية العالمية، مُبيّناً أن الجمعية تعمل ضمن مبادرات التكامل الصناعي بين الدول العربية حيث يضم الوفد نحو 33 شركة من دولتي فلسطين والعراق.



وبَيّن رئيس مجلس إدارة مُلتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي أن جهود الحكومة الأردنية واضحة من خلال تقديم التسهيلات على رجال الأعمال الفلسطينيين مبيناً أن اعتبار المنتج الفلسطيني منتج وطني و أحد ثمار هذه الجهود.



كما أكّد على أنّ رجال الأعمال الفلسطينيين يتطلعون لزيادة التعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والجمعيات القطاعية بالمملكة مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار بهذا الخصوص.



وأكّدَ رئيس الوفد العراقي السيد عقيل الهاشمي على عُمق العلاقات بين العراق والأُردن خصوصاً بالجوانب الاقتصادية، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاستثمار في ما يتعلق بتسهيل مهمة رجال الأعمال العراقيين وتسهيل أعمالهم في المملكة.



وتأتي زيارة الوفد للمملكة ضمن مشاركته في المعرض الأردني للتعبئة والتغليف – جوبكس 2022 والذي تُنَظِّمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية خلال الفترة 30/5-2/6/2022 بهدف الاطلاع على آخر ما توصلت إليهِ تكنولوجيا التعبئة والتغليف في الأردن بالإضافة إلى عقد الصفقات التجارية والشراكات الاستثمارية في هذا القطاع.