شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري - قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن الأردن سوف يتأثر كما باقي دول العالم من أزمة الإستيراد والتصدير وتأمين السلع، بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.



وأضاف ابو عاقولة، لـ " الوكيل الإخباري" أنه إذا استمر أمد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، سوف يحدث تضخم على الطلب من البلدان البديله ، إلى جانب ارتفاع أجور الشحن، وسيكون هناك ارتفاع عالي على أسعار السلع التي يستوردها الأردن.



ودعا إلى أهمية ايجاد خطط بديلة تحسباً لأي انتكاسة اقتصادية في العالم، وأن يتم دراسات معادلات التصنيع على المنتجات التي تستوردها المملكة لتحقيق الإكتفاء الذاتي منها.



وأشار ابو عاقولة إلى أن الأسواق البديلة التي سوف يتجه إليها الأردن ستتجه إليها كل دول العالم كبديل لها عن الاسواق الروسية والاوكرانية ، وبالتالي يحدث تأخير في عمليات الاستيراد، خاصة على مادتي القمح والزيوت وسترتفع قيمتها ويتاخر وصولها للمملكة.

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وبين أن السلع ارتفعت اسعارها من بلد المنشاء سابقا ووصلت الأردن كميات كبيرة قبل وبعد الأزمة الروسية الاوكرانية، منوها الى ان الأسعار الجديدة لا يمكن التكهن بها من الأسواق البديلة، وفترة وصولها وان نسبة الاستيراد من تلك الدول لاتتجاوز 7% من حجم استيراد الاردن.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اليوم الاربعاء مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.



وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

كما حظرت الحكومة الأوكرانية تصدير الشعير والحنطة السوداء والذرة البيضاء والسكر والملح واللحوم حتى نهاية هذا العام.

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