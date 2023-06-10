السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد- رابط

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا

أصيل حمدان العبادي.. مبارك الخطوبة

ولي العهد يوجه رسالة للملك والملكة بمناسبة زواجهما

تركيا تجلي دفعة جديدة من الأشخاص من السودان

كنعان: ذكرى الثورة العربية الكبرى تستنهض هممنا لنصرة فلسطين والقدس

قطر: تجار ماشية يستعدون لاستيراد خراف الأضاحي من الأردن

قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

الاقتصادي العالمي: نصف من دون الـ 40 عاما يأملون في التقاعد قبل بلوغهم سن الـ 60

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد عبيدات

 
السبت، 10-06-2023 10:06 ص

صحيفة: أدلة تشير إلى تنفيذ انفجارات نورد ستريم من بولندا

2153


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت إن المحققين الألمان يفحصون أدلة تشير إلى أن فريقا من المخربين استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق في سبتمبر أيلول.

وأضافت الصحيفة أن المحققين الألمان وضعوا تصورا كاملا لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت أندروميدا، وهو يخت أبيض اللون طوله 15 مترا يشتبه في تورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

اضافة اعلان

 

وبحسب الصحيفة، أشار المحققون إلى أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية، وذلك استنادا إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في أندروميدا، وكذلك بيانات الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، وحسابات جي ميل "وعينات حمض نووي (دي.إن.إيه) كانت على متنه، والتي حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل".

ولم يرد مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني ولا المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء البولندي على طلبات من رويترز للتعليق.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة علمت بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل ثلاثة أشهر من وقوع انفجارات تحت المياه ألحقت بها أضرار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء لوسائل إعلام ألمانية إن أوكرانيا لم تهاجم خطوط أنابيب نورد ستريم.

ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمرك ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة لكن لم يحددا المسؤولين عنها بعد.

وقالت وسائل إعلام ألمانية في مارس آذار إن هناك احتمالا بضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا مملوكة لأوكرانيين في الهجوم.

إقرأ ايضا
1141

4.3 تريليون دولار قيمة البورصات العربية السوقية بنهاية أيار

الكويت-نفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 92 سنتاً ليبلغ 76.90دولار

641aaf0db169b

قطر: تجار ماشية يستعدون لاستيراد خراف الأضاحي من الأردن

shutterstock_1567607860

الاقتصادي العالمي: نصف من دون الـ 40 عاما يأملون في التقاعد قبل بلوغهم سن الـ 60

سويسرا

المركزي السويسري يلمح إلى رفع الفائدة لاحتوائه

czo5NToiaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMudGF5eWFyLm9yZy9Db250ZW50L1Jlc2l6ZWRJbWFnZXMvNjYzLzQyMy9vdXRzaWRlL3N1cGVybWFya2V0MjMwNTAxMDgyMjM0Mzk0fi5qcGciOw==

دول عربية تسجل أعلى معدل تضخم في العالم - أسماء

أخبار متعلقة
25223

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

273799

صندوق النقد العربي: المنطقة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

2192761-2053324617

نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

1685007464759

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

215

السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل

21

التنقيب عن الغاز بأميركا يهبط في أسرع وتيرة خلال 7 سنوات