صدور بيانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات

الوكيل الإخباري - صدرت الآن بيانات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية، والتي من شأنها أن توفر مزيدا من الإشارات حول خطوات الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية ومدى قوة سوق العمل.



وجاءت البيانات هذه المرة متوافقة مع رؤية الفيدرالي الذي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة ارتفعت، أي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، وأعلى من الأسبوع قبل الماضي، مما يدل على أن سوق العمل يزداد ضعفا.

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وسجلت إعانات البطالة 261 ألف طلب، أعلى من توقعات الخبراء الذين توقعوا 235 ألفًا.



وارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 237.25 ألف، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 229.50 ألفا.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.55% إلى 1969 دولار للأوقية.



فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.75% إلى 1954 دولار للأوقية.



وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 103.550 نقطة.

