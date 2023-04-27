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الخميس، 27-04-2023 02:40 م

صفعة للدولار.. الأرجنتين تدفع ثمن وارداتها باليوان الصيني

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا، الأربعاء، أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلا من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وقال ماسا خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي إن الأرجنتين ستبرمج "جزءا من وارداتها باليوان بما يساوي أكثر من مليار دولار الشهر المقبل".

وأكد أن هذه الآلية "ستحل مكان" استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.

واتهمت الحكومة الأرجنتينية الثلاثاء المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقهر قيمة البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.

وسجل سعر البيزو 227 مقابل الدولار في سوق الصرف الرسمية الثلاثاء، لكنه شهد تراجعا أكبر في السوق "الزرقاء" الموازية.

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والسوق الزرقاء هي السوق التي تكون فيها المنافسة قليلة أو معدومة. ( سكاي نيوز )


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