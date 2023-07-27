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الخميس، 27-07-2023 11:20 م

صندوق النقد: الأردن نجح في التصدي لتحديات الاقتصاد العالمية

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الوكيل الإخباري - التقى وزير المالية محمد العسعس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيبا الخميس في واشنطن.

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وهنأت جورجيبا الأردن قائلة: "إن الحكمة، والرؤية والقدرة التنفيذية" مكنوا الأردن من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الكلي عبر إجراء إصلاحات استباقية وبالتالي تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.


كما أشارت جورجيبا من خلال تغريدة عبر تويتر، "من دواعي سروري لقاء وزير المالية الأردني محمد العسعس. لقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية عبر برنامج التسهيل الممتد من التصدي للصدمات الاقتصادية العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. نحن على استعداد لمواصلة دعم جهود الأردن لمستقبل مزدهر ومستدام".


‎وأشار العسعس أن الحكومة نفذت سياسات مالية عادلة بشكل مؤسسي أدت إلى توسيع قاعدة الإيرادات دون زيادة أو رفع النسب الضريبية.


ولفت العسعس إلى أن الأردن نجح بالحفاظ على الاستقرار الكلي عبر اتخاذ إجراءات وإصلاحات استباقية.


وناقش بعض التحديات الاقتصادية التي يواجها الأردن مثل البطالة.


وبدورة عرض محافظ البنك المركزي عادل شركس الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأردني للمحافظة على الاستقرار النقدي ومتانة القطاع البنكي.


وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان قضية اللاجئين السوريين في الأردن وانخفاض الدعم المالي الدولي لمساعدة الأردن على استضافة للاجئين.

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