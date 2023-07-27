فرصة قوية للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 315 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 275 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت عالميا بعد صدور تقارير وبيانات الناتج المحلي الأمريكي والنمو حيث أظهرت وجود تحسن ما انعكس على أسعار المعدن بالانخفاض بنحو 36 دولارا للأونصة حتى وصلت إلى 1944 دولار.

اضافة اعلان

وأضافت أن الانخفاض الحالي يعتبر فرصة قوية للشراء والادخار نظرا لانخفاض الأسعار بشكل كبير وسط توقعات بارتفاعها في المستقبل.

وأشارت النقابة إلى أن الحركة الشرائية في السوق المحلي ما دون المتوسط خلال الفترة الحالية.

وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية بعد التسعيرة الثانية اليوم الخميس، 39.7 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 38 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.