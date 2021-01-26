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الثلاثاء، 26-01-2021 02:19 م

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد تركيا حوالي 6 بالمئة في 2021

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الوكيل الاخباري - توقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تركيا بحوالي 6 بالمئة في 2021، قبل أن يسجل معدل نمو حول 3.5 بالمئة سنويا من 2022.

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وحث الخبراء أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي محدد الأهداف لتلبية حاجات جائحة كورونا.


وجاءت أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بيان أصدره خبراء صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق لاقتصاد تركيا. 


وأتت التوقعات مرتفعة عن تقديرات سابقة لنمو قدره خمسة بالمئة صدرت في أكتوبر الماضي، في إطار تحديث للتوقعات الاقتصادية العالمية السابقة لصندوق النقد.


ويعتزم صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته الاقتصادية العالمية يوم الثلاثاء 26 يناير.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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