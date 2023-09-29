صندوق النقد الدولي يُقرض المغرب 1.3 مليار دولار

الوكيل الاخباري - أعلن صندوق النقد الدولي، عن قرض بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب، لتمكين المملكة المغربية من تمويل تحولها البيئي، وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.

اضافة اعلان



ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرا بعد شهر من الزلزال المدمر الذي ضرب سلسلة جبال أطلس في المغرب بداية هذا الشهر .



ويندرج القرض في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة .



ويهدف القرض إلى تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص للتخلص من الكربون.



وأضاف الصندوق أنه سيساعد السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.

