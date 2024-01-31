ضربة موجعة لأغنى رجل في العالم.. حكم قضائي يقوض ثروة ماسك

الوكيل الإخباري -

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أبطلت قاضية أميركية قراراً سابقاً لمجلس إدارة شركة تسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار.وجاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.وحكمت القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاوير كاثلين ماكورميك بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق على مستوى المحاكمة.وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 % بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.وحذر ماسك في منشور على اكس بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب للتعليق.ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة.