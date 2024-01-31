الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه بشأن السيارات الكهربائية في الاردن

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

حبس موظفين حكوميين في عمان .. لهذا السبب !

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل عند صفر

مرصد أكيد: 46 إشاعة في كانون الثاني 6 منها من مصادر خارجية

الدفاع المدني في غزة: جرائم الاحتلال إبادة وقتل وحشي

السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

الخارجية القطرية: نحن في لحظة جيدة من المفاوضات

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024 - أسماء

الاحتلال يقصف جباليا

الأربعاء، 31-01-2024 03:45 م

ضربة موجعة لأغنى رجل في العالم.. حكم قضائي يقوض ثروة ماسك

552525
الوكيل الإخباري - أبطلت قاضية أميركية قراراً سابقاً لمجلس إدارة شركة تسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار. اضافة اعلان


وجاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.

وحكمت القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاوير كاثلين ماكورميك بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.

ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق على مستوى المحاكمة.

وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 % بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.

وحذر ماسك في منشور على اكس بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.

ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب للتعليق.

ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة.

إقرأ ايضا
1220233119331966953053

رفع أسعار البنزين بنوعيه وتثبيت الكاز والديزل بتسعيرة الشهر القادم

529440

4.31 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن خلال 2023

2353041-399072076

الصين تتجاوز اليابان وتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

120242114133953161084

الانجليزية والرشادية .. سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

0100

تغيير بند محدد هو الجزء الهام في اجتماع الفدرالي الأميركي اليوم.. فما هو؟

LYNXMPECAM0ZH_M

الدولار يصعد قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

أخبار متعلقة
001010

برنارد أرنو يتخطى إيلون ماسك ويتصدر قائمة فوربس لأثرياء العالم