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الأحد، 17-09-2023 10:04 ص

طريق بديل لقناة السويس.. أول شحنة غاز مسال تصل وجهتها النهائية

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الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، نجاح تجربة طريق بديل لقناة السويس، وتسليم أول شحنة غاز مسال من خلال بحر الشمال، بدلاً من الطريق الذي تسلكه الناقلات، عبر المجرى الملاحي المصري.اضافة اعلان


وسلّمت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم (Gazprom) أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر طريق بحر الشمال في القطب الشمالي إلى الصين.

واستغرقت رحلة أول شحنة غاز مسال عبر الطريق البديل نحو شهر، بعد انطلاقها من "محطة بورتوفايا" للغاز المسال، الواقعة على شواطئ بحر البلطيق، في 14 آب الماضي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن.

وتنظر موسكو إلى الطريق الذي يمتد من مدينة مورمانسك بالقرب من حدود روسيا مع النرويج شرقاً، إلى "مضيق بيرنغ" بالقرب من ألاسكا، بديلاً عن قناة السويس.

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