عائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

الوكيل الإخباري -
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.اضافة اعلان
وتم تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 10 أعوام عند 3.464 % بزيادة 11 نقطة أساس، واستقر عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.064 % .
وبحسب "سي إن بي سي" من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء المقبل في ختام اجتماعه.
ويهتم المستثمرون بشكل خاص بأي إرشادات حول المدة التي ستظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة ومتى يمكن إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة. ( الاقتصادية
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