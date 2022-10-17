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عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

 
الإثنين، 17-10-2022 12:38 م

عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

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الوكيل الإخباري - قال خبير الطاقة والنفط هاشم عقل ان أسعار المحروقات  انخفضت عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي.

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وتوقع عقل انعكاس انخفاض الأسعار على أسعار المشتقات النفطية محليا، لافتا إلى أن انخفاضها عالميا يعود إلى تراجع أسعار النفط وشبح الركود وارتفاع نسب التضخم ولاحقا الفوائد المالية.


وأشار إلى انخفاض سعر لتر البنزين "عالمياً" : اوكتان 90 بنسبة 2% ما يعادل 20 فلس، فيما انخفض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 2% ما يعادل 22 فلس.


وحول أسعار الديزل بيّن عقل أن الديزل بلغ بالسعر المحلي 825 فلسا والسعر العالمي 912 فلسا لذا ما زال الفارق بين السعر المحلي والعالمي 87 فلسا، متوقعا ارتفاع الديزل 35 فلس لكل لتر محليا بتسعيرة الشهر المقبل.


وأوضح أننا ما زلنا على بعد 15 يوما من نهاية الشهر وقرار لجنة التسعير بما يخص تسعيرة المشتقات النفطية لشهر تشرين ثاني المقبل، مضيفا أنه قد يحدث ارتفاع أو انخفاض حسب تطورات الأسواق العالمية وأهمها الحرب الأوكرانية والركود الاقتصادي والتضخم وارتفاع الفوائد للشهر القادم ما بين 75-100 نقطة.


وشدد على أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تراجع الطلب العالمي الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة زيادة العرض.

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