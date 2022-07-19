عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 3%الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير الطاقة هاشم عقل، أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً لشهر آب القادم بنسبة 3% للبنزين بنوعية 90،95، و 5% على الكاز والسولار.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً إلا أن ذلك لن يكون له تأثير على الأسعار محليا، موضحاً أن الفارق ما زال كبيراً بين الأسعار المحلية والعالمية.



وأكد أنه رغم الانخفاض على أسعار النفط عالمياً خلال الفترة الماضية إلا أن الأسعار المحلية ما زالت أقل من الأسعار المتداولة ، حيث بلغت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية( البنزين 90 وصل إلى 1.10 دينار عالمياً ومحليا 95.5 قرشاً، والبنزين 95 وصل إلى 1.36 دينار عالميا و 1.24 محلياً، الديزل والكاز 0.72 قرشا محلياً 1.040 دينار عالمياً).

وقال إن نسبة استهلاك المحروقات ارتفعت بشكل كبير، حيث وصل استهلاك البنزين في حزيران الماضي لأرقام غير مسبوقة بنسبة 10% تقريباً.

