الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

روسيا: إسقاط الدعوى الجنائية ضد مالك مجموعة فاغنر العسكرية

13 شركة أردنية تشارك اليوم بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

عقل يرجح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر القادم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الاحد 25-6-2023

إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على المركبات في رام الله

وفاة الطالب صدام النعيمات والتربية تنعاه

انفجارات في الجزء الأوكراني من مدينة زابوروجيه

أجواء حارة نسبياً اليوم في المرتفعات الجبلية والسهول

خلل شامل مؤقت في عمل ماسنجر تيلغرام

 
الأحد، 25-06-2023 07:18 ص

عقل يرجح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر القادم

بنزين2


الوكيل الاخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل تثبيت سعر البنزين لشهر 7 القادم بصنفيه.اضافة اعلان



ورجع عقل أن ينخفض الديزل 30 فلسا، وسعر برميل البترول من 77.15 دولار إلى  73.85 دولار يوم قائلا "إذا حافظ البرميل على هذا الانخفاض من المرجح ان يكون هناك انخفاض طفيف على أسعار البنزين وكذلك الديزل."


وأضاف "يجب انتظار ردود أفعال الأسواق على زيادة الفائدة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي" مشيرا إلى انخفاض الطلب على النفط مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.


ونوه "عامل آخر يؤثر ولو بنسبة ضئيلة وهو التحول إلى الطاقة المتجددة والتوسع في الإقبال على السيارات الكهربائية".

إقرأ ايضا
25566

3.7 مليون يورو من أوروبا لدعم اقتصاد لبنان الأخضر والدائري

2563

3 مدن عربية تتذيل القائمة.. أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش - أسماء

253

50.8 مليار دولار حجم استثمارات تركيا المباشرة بالخارج بـ2022

2525

مؤشر: الاقتصاد البريطاني يتعثر وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة

256

قبعة شهيرة لمايكل جاكسون تطرح في مزاد باريسي وتقدرت بهذا الثمن

LYNXMPEJ5N03I_L

سلطات شرق ليبيا تهدد بفرض حصار على النفط

أخبار متعلقة
2525

مؤشر: الاقتصاد البريطاني يتعثر وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة

LYNXMPEE2J0AZ-ORUBS_L

تراجع في مخزونات النفط الأمريكي

نفط9

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

2523

صادرات الصين من الديزل ترتفع 4 أضعاف في مايو على أساس سنوي

دولارات 2

لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

LYNXNPEE9L0DN_L

السعودية ترفع أسعار مواد الطاقة في حزيران