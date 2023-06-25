عقل يرجح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر القادم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

توقع الخبير النفطي هاشم عقل تثبيت سعر البنزين لشهر 7 القادم بصنفيه.ورجع عقل أن ينخفض الديزل 30 فلسا، وسعر برميل البترول من 77.15 دولار إلى 73.85 دولار يوم قائلا "إذا حافظ البرميل على هذا الانخفاض من المرجح ان يكون هناك انخفاض طفيف على أسعار البنزين وكذلك الديزل."وأضاف "يجب انتظار ردود أفعال الأسواق على زيادة الفائدة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي" مشيرا إلى انخفاض الطلب على النفط مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.ونوه "عامل آخر يؤثر ولو بنسبة ضئيلة وهو التحول إلى الطاقة المتجددة والتوسع في الإقبال على السيارات الكهربائية".