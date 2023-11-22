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الأربعاء، 22-11-2023 11:34 ص

330 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية و 290 للرشادية بالاردن اليوم

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الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الذهب في الأردن اليوم الأربعاء ارتفاعًا في أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير، بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشًا.

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ووفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، بلغت الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 330 دينارًا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارًا.

وأشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" إلى تعثر العديد من القطاعات الاقتصادية نتيجة لارتفاع الفائدة الأمريكية على الدولار، مما يدعو إلى التفكير في خفضها في مطلع عام 2024. وقال إن هذا التأثير انعكس على ارتفاع أسعار الذهب على مستوى العالم، حيث بلغ سعر الأونصة حاليًا 2002 دولار.

واضاف  أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، بلغ سعر غرام الذهب 21 في الصباح 40.6 دينار للبيع للمواطنين مقابل 38.9 دينار للشراء منهم.

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