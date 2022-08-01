فرنسا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها عن مليار يورو

الوكيل الإخباري - قال غيوم فاليت فالا رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية (Tracfin)، إن بلاده جمدت أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.

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وأشار إلى أن ذلك لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك.



وأضاف المسؤول في حديث صحفي: "تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة (في فرنسا) 1.2 مليار يورو، دون احتساب أصول البنك المركزي الروسي".



وأشار غيوم فاليت فالا، إلى أن هذا التجميد شمل أصولا مالية وغير مالية (على سبيل المثال، العقارات).



في نهاية مارس، جمدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو. ( روسيا اليوم )