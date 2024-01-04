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الخميس، 04-01-2024 10:37 ص

فنزويلا تسجل أعلى نسبة للتضخم في العالم ولبنان يحلّ ثانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" بأن فنزويلا سجلت حتى أكتوبر الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.

وأضافت الوكالة اعتمادا على إحصائيات 193 دولة أن لبنان حل في المركز الثاني عالميا حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 215%.

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وجاءت بعد لبنان الأرجنتين بواقع 143%، وتركيا 61.4%، وسيراليون 54.6%.
وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.


وفي الشرق الأوسط كان لبنان وتركيا وإيران هي الدول المتصدرة من حيث نمو الأسعار بواقع 39.2%، في حين كان التضخم أكثر تواضعا في ليبيا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%.


وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%.


وسجلت نصف بلدان العالم حتى أكتوبر الماضي نموا متفاوتا في الأسعار بلغ متوسطة 4.8%، حيث ارتفعت الأسعار في روسيا 6.7%، وبولندا 6.6%.


وتباطأ التضخم في أكتوبر الماضي في 97 دولة حول العالم، حيث سجل التباطؤ الأكبر في هايتي بواقع 9 نقاط مئوية.


وسجلت سورينام تباطؤا بواقع 8 نقاط مئوية، ورواندا 5.5 نقطة مئوية.

 

RT

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