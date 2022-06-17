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الجمعة، 17-06-2022 06:12 م

فنلندا تحظر على الأشخاص استيراد الوقود من روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت تولا لاهدريني، ممثلة جمارك فنلندا، صاحبة أطول حدود برية مع روسيا في أوروبا، عن فرض حظر على نقل المنتجات النفطية من قبل الأفراد في علب أو حاويات أخرى من روسيا أو إليها.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن لاهدريني قولها: "نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا في 4 يونيو 2022، يحظر شراء المنتجات النفطية أو استيرادها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من روسيا أو إليها. لذلك، في الوقت الحالي، لا يمكن استيراد الوقود من روسيا إلا في خزان وقود تقليدي للسيارة".

وأوضحت أن هذه العقوبات تنطبق على الأفراد الذين يدخلون فنلندا من روسيا بالسيارة، مشددة عن حظر استيراد أي مشتقات من المنتجات النفطية في علب أو حاويات أخرى.

وكانت سياحة "البنزين" شائعة في فنلندا، قبل جائحة الفيروس التاجي، في المناطق المتاخمة لروسيا، بسبب الرخص الكبير لوقود السيارات في روسيا.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، كانت فنلندا رائدة في الاتحاد الأوروبي من حيث تكلفة وقود السيارات في مايو. وبلغ متوسط سعر البنزين (إي 95) 2.37 يورو للتر، ووقود الديزل 2.24 يورو للتر.

ووفقا لحرس الحدود الفنلندي، عبر 497428 شخصا الحدود البرية مع روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

 

روسيا اليوم

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