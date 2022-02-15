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الثلاثاء، 15-02-2022 02:34 م

قطر: ارتفاع التضخم بنسبة 4.1 بالمائة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري-سجل مؤشر أسعار المستهلك القطري (التضخم) ارتفاعا بنسبة 4.16 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 101.15 نقطة.

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ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الثلاثاء، يأتي ارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار ثماني مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 26.42 بالمائة، ثم الغذاء والمشروبات التي زادت بنحو 7.23 بالمائة، والنقل بنسبة 6.58 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.55 بالمائة.


كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.99 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.57 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 بالمائة.


أما الانخفاض فكان في مجموعات الصحة بنسبة 3.09 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.70 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.


ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.

 

بترا

 




 

 


 

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