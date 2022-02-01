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الثلاثاء، 01-02-2022 11:35 ص

قطر: انخفاض الإيرادات العامة 6.2%

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الوكيل الاخباري- انخفض إجمالي الإيرادات العامة لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021، بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه والبالغة 47 مليار ريال.

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وقالت إحصائيات شهرية صادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء، إن النفقات العامة للدولة، سجلت انخفاضا هي الأخرى بنسبة 0.3 بالمئة لتبلغ 46 مليار ريال.


وسجلت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي القطري، نموا بنسبة 1.8 بالمئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.


وقالت الإحصائيات إن مساهمة قطاع النفط والغاز القطري في إجمالي الناتج المحلي القطري، بلغت 38.6 بالمئة مقارنة مع 36.8 بالمئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.


واضافت ان ناتج القطاعات الأخرى، نمت بنسبة 9.6 بالمئة مقارنة مع 2.4 بالمئة في الربع الثاني من2021، فيما ارتفع فائض ميزان السلع خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 58.7 مليار ريال من 47.12 مليار ريال في الربع الثاني، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 82.6 مليار ريال من 70.9 مليار ريال في الربع الثاني، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة ضئيلة إلى 23.9 مليار ريال في الربع الثالث من 23.8 مليار ريال في الربع الثاني.


كما سجل معدل التضخم خلال الربع الثالث مستوى 2.9 بالمئة، مقارنة مع 1.8 بالمئة في الربع الثاني، وسالب 1 بالمئة في الربع الأول.

 

بترا

 




 

 


 

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