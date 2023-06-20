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الثلاثاء، 20-06-2023 03:16 م

قطر توقع اتفاقية جديدة مع الصين لتزويدها بالغاز لمدة 27 عاما

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الوكيل الاخباري - أعلنت قطر الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما، في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقل من عام.

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والصين أكبر زبون للغاز الطبيعي المسال في قطر وواحدة من أكبر مستوردي موارد الطاقة في العالم.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال مؤتمر صحافي عُقد في الدوحة، إن بموجب الاتفاق "ستورد قطر أربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى الصين على مدى 27 عاما".

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