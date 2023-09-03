قطر: 11 مليار دولار خسائر البورصة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - سجلت بورصة قطر خلال شهر آب الماضي، أكبر خسائر شهرية لها منذ أواخر العام الماضي بعد أن تكبدت نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار).

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وذكر الموقع الإلكتروني لبورصة قطر في بيانات حديثة اليوم الأحد، أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في البورصة، والبالغ عددها 50 شركة، تراجعت بنسبة 7 بالمئة، كما هبط المؤشر العام بمقدار 768 نقطة ليغلق عند 10194 نقطة.



وبلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية الشهر الماضي 602 مليار ريال، انخفاضا من 642 مليارا في نهاية كانون الأول الماضي.



وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات، في مقدمتها النقل بنسبة 10.49 بالمئة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 8.25 بالمئة، ثم العقارات بنسبة 7.72 بالمئة، والاتصالات بنسبة 5.28 بالمئة، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.20 بالمئة، ثم الصناعة بنسبة 3.92 بالمئة، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 2.13 بالمئة.



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