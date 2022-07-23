قطر: 3.1 مليار دولار قيمة تداولات السوق العقاري في 6 أشهر

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة تداولات سوق العقارات القطري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 11.4 مليار ريال (3.1 مليار دولار).

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وبحسب مؤشر أسعار العقارات في قطر الصادر اليوم السبت، عن مصرف قطر المركزي، فقد سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.



ووفقا للمؤشر، فقد سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية الشهر الماضي 219.30 نقطة، مقارنة بـ 217.56 نقطة في نهاية شهر آذار 2022.



وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في أيار الماضي 216.90 نقطة، بينما سجل في نيسان الماضي 221.22 نقطة.



وبالمقارنة مع شهر حزيران 2021، ارتفع مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.32 بالمئة، إذ كان يبلغ 218.61 نقطة.



ويتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، حيث يستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية.