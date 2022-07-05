2.8 مليار دولار إنفاق القطريين على السياحة بالخارج في ثلاثة أشهر

الوكيل الإخباري - قال مصرف قطر المركزي إن حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال ثلاثة أشهر، تجاوز 10.2 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

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وبحسب بيانات حديثة نشرت اليوم على موقع مصرف قطر المركزي، فقد سجل إنفاق القطريين على السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 51.6 بالمائة مقارنة بـ 6.7 مليار ريال (1.84 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأشارت البيانات إلى أن إيرادات قطر من قطاع السياحة، بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 4.4 مليار ريال، بنمو نسبته 33.8 بالمائة ارتفاعا من 3.3 مليار ريال في الربع المناظر من العام 2021.



وذكرت البيانات، أن حساب الخدمات سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، عجزا بقيمة 14.2 مليار ريال، مقابل 11.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بنمو سنوي بلغ 20.7 بالمائة.



ووفقا للبيانات، فقد استقر فائض ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الأول من عام 2022 عند 623 مليون ريال، وهو نفس مستواه خلال الربع المماثل من عام 2021.

