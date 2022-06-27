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الإثنين، 27-06-2022 09:53 ص

قطر: ارتفاع ودائع البنوك بقيمة 2.9 مليار دولار الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - سجلت ودائع البنوك القطرية خلال الشهر الماضي، ارتفاعا بنحو 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لتبلغ 306.7 مليار ريال.

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وتوزعت الودائع وفقا لبيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين، بين 102 مليار ريال للحكومة، 164.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 بالمئة أو أكثر، وتقلُّ عن 100 بالمئة.


وفي مقابل ارتفاع الودائع، أشارت البيانات إلى انخفاض جملةُ قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنحو 2.5 مليار ريال لتبلغ 363.7 مليار ريال، فيما تضمنت هذه القروض 125.2 مليار ريال للحكومة، بانخفاض مقداره 6.1 مليار ريال عن شهر نيسان الماضي.


وارتفع رصيدُ السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 175.9 مليار ريال.

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