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الأربعاء، 06-07-2022 12:02 م

قطر: نمو الناتج المحلي إلى 45.6 مليار دولار بالربع الأول العام الحالي

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 166.2 مليار ريال (45.6 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 162 مليار ريال (44.5 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة 2.5 بالمئة.

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ووفقا لبيانات حديثة صادرة اليوم الأربعاء، عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.


وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام الحالي 84.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 62.6 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت تقديرات القطاع فيها، 51.8 مليار ريال.


وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من العام الحالي 113.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 17.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت تقديرات القطاع خلالها 96.7 مليار ريال.


كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من العام 2022 حوالي 104.4 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت حينها 99.2 مليار ريال.

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