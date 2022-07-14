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الخميس، 14-07-2022 11:17 ص

حوالات الأردنيين في قطر تتجاوز الـ 200 مليون دولار خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري- تجاوزت قيمة حوالات الأردنيين العاملين في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 200 مليون دولار، بارتفاع نسبته 5 بالمئة مقارنة بـ 190 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2021.

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وقال مسؤولو شركات صرافة وتحويل أموال عاملة في السوق القطري، إن تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تحقق نموا كبيرا متصاعدا منذ أكثر من عامين بالمقارنة مع معدل حوالات الجاليات الأخرى العاملة في قطر.


وأوضحوا أن السبب في ارتفاع قيمة حوالات الأردنيين في قطر ربما يعود إلى تزايد عدد أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر خلال الفترة الماضية، وارتفاع أعداد العاملين منها.


وتقدر أعداد الجالية الأردنية في قطر حاليا بأكثر من 70 ألفا، مقارنة بـ 60 ألفا قبل نحو ثلاثة أعوام.


ويعود تزايد أعداد الأردنيين العاملين بقطر في الآونة الأخيرة، إلى تشغيل حوالي 10 آلاف من الشباب الأردني خلال الفترة الماضية، تنفيذا للمبادرة الأولى لأمير قطر، بتوفير فرص عمل لـ 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في السوق القطري، والتي تم إطلاقها عام 2018، والمبادرة الثانية بتوفير عدد مماثل من فرص العمل والتي أطلقت خلال شهر شباط عام 2020.

وبلغت قيمة حوالات العاملين في قطر من جميع الجنسيات العاملة، خلال العام الماضي نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار)


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