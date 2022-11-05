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السبت، 05-11-2022 11:59 ص

قطر: 62 مليون دولار حجم تداولات سوق العقار في أسبوع

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم تداولات السوق العقاري القطري خلال الأسبوع الماضي 228 مليون ريال (62.6 مليون دولار).

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ووفقا لأرقام حديثة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل القطرية، اليوم السبت، فقد شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن ومشروعات أبراج سكنية وتجارية.


وتركزت عمليات البيع في بلديات العاصمة الدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة والشمال.


وكان حجم تداولات سوق العقار القطري، قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي، نحو 118.8 مليون ريال (32.6 مليون دولار).


بترا

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