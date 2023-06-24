السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمن الروسي يداهم مقر "فاغنر" في بطرسبورغ

قرار مُرتقب لرفع أسم الأردن من القائمة الرمادية

تفاصيل وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة

السعودية تعلن عن عدد الحجاج الذين استقبلتهم خلال 54 عاما

وفاة وزير سعودي سابق

فيديو - شهيد وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

وفيات السبت 24-6-2023

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

طائرتان مسيرتان تهاجمان بلدتي القرداحة وسلحب في سوريا

 
السبت، 24-06-2023 09:26 ص

قمة باريس: 100 مليار لمساعدة الدول النامية

main_image6496843da9aa6


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام قمة المؤتمر المالي العالمي عن تعهد الدول الغنية بمنح 100 مليار دولار للدول الفقيرة والنامية لمكافحة التغير المناخي والإصلاحات الاجتماعية، وأعلن عن إجماع تام على "إصلاح عميق للنظام المالي العالمي".اضافة اعلان


كما دعا ماكرون أعضاء المؤتمر الصين و وبعض الدول الأوروبية التي لم تنضم بعد، للإنخراط أكثر في المساعدة على إصلاح النظام المالي العالمي ومكافحة تغير المناخ.

وبدورها أكدت "جانيت لويز يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية، أن بلادها ستزيد من دعمها وستعمل على إقناع الصين بالعمل سويا بهذا الخصوص.

إقرأ ايضا
2208601-1562869765

تبخر 18 % من قيمة العملة التركية الشهر الجاري

تتت

مؤشر نيكي الياباني يسجل أول خسارة أسبوعية في 11 أسبوعا

نفط

أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 3 بالمئة

ذهب

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط

1687466589921

النفط يهوي 4% عند الإغلاق

سعر-الذهب-اليوم-فى-الاردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

أخبار متعلقة
443941

أكثر من 280 مليار دولار قيمة التجارة الإلكترونية الخارجية في الصين

fqVcIEYf1EDv6w1Cm2fLQHMX0mG5z4vRjZSZMsnv

النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

2196666-1354787456

صادرات الصين تتقلص بنسبة 7.5 % مع تراجع الطلب العالمي

2541

18 دولة ناتجها المحلي يتخطى تريليون دولار بينها بلد عربي واحد

25223

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

2195551-1159829368

الدولار يتماسك مع توقع استمرار إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة