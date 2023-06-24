قمة باريس: 100 مليار لمساعدة الدول النامية

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام قمة المؤتمر المالي العالمي عن تعهد الدول الغنية بمنح 100 مليار دولار للدول الفقيرة والنامية لمكافحة التغير المناخي والإصلاحات الاجتماعية، وأعلن عن إجماع تام على "إصلاح عميق للنظام المالي العالمي".كما دعا ماكرون أعضاء المؤتمر الصين و وبعض الدول الأوروبية التي لم تنضم بعد، للإنخراط أكثر في المساعدة على إصلاح النظام المالي العالمي ومكافحة تغير المناخ.وبدورها أكدت "جانيت لويز يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية، أن بلادها ستزيد من دعمها وستعمل على إقناع الصين بالعمل سويا بهذا الخصوص.