الخرابشة للوكيل: الباب مفتوح أمام الشركات للحصول على امتياز الصخر الزيتي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، على أن باب التقديم مفتوح لأي شركة ترغب في الحصول على امتياز للاستثمار بالصخر الزيتي في الأردن.



وبيّن الخرابشة لـ " الوكيل الاخباري" أنه حتى الآن لا يوجد شركات تقدمت بطلب رسمي، موضحاً أن الوزارة منفتحة على أي طلب من أي مستثمر كان.



وأوضح، أن الشروط المطلوبة من أي شركة أن تكون جاهزة فنياً، ولديها الملاءة المالية، والخبرة في الاستثمار بهذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الطلبات من خلال لجان مختصة، وبعد أن تستوفي الشركة الشروط يتم توقيع عقد على ذلك.



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يذكر أن ديوان التشريع والراي، نشر في كانون الأول الماضي، مسودة إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الأردن ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لعام 2021.