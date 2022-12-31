كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بلغت كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق خلال 2022 ( 2,443,000 ) برميل.



ووفقا للأرقام الخاصة، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" من شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو) فان متوسط سعر البرميل خلال الـ 12 شهراً بلغ 83.282 دولار للبرميل.



وبينت الأرقام، أن شهري شباط واذار من 2022 لم يتم فيهما استيراد أي برميل، وذلك لأسباب فنية أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حينه، فيما تم استئناف الاستيراد مع بداية شهر نيسان.



وعاد انقطاع الاستيراد خلال شهر آب لأسباب إعادة توقيع الاتفاقية، وفقاً لما أكده الجانبان.



وبموجب التوقيع الجديد، اتفق الأردن والعراق على تصدير ما معدله 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من نفط كركوك، لتصل عبر الصهاريج إلى مصفاة البترول في الزرقاء.

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وأكد الاتفاق على أن سعر البيع سيكون تفضيلياً، بحيث يقل بقيمة 16 دولاراً عن السعر العالمي.