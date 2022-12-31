السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

اقتصاد العالم في 2022.. أحداث سببت خسائر تريليونية وانهيارات كبرى

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بآخر يوم من عام 2022

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

صور - إصابة بانقلاب مركبة على نزول صافوط باتجاه البقعة

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

 
السبت، 31-12-2022 09:42 ص

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

303bfb03-1667052088474609500-scaled


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  بلغت كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق خلال 2022 ( 2,443,000 ) برميل.

ووفقا للأرقام الخاصة، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" من شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو) فان متوسط سعر البرميل خلال الـ 12 شهراً بلغ 83.282 دولار للبرميل.

وبينت الأرقام، أن شهري شباط واذار من 2022 لم يتم فيهما استيراد أي برميل، وذلك لأسباب فنية أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حينه، فيما تم استئناف الاستيراد مع بداية شهر نيسان.

وعاد انقطاع الاستيراد خلال شهر آب لأسباب إعادة توقيع الاتفاقية، وفقاً لما أكده الجانبان. 

وبموجب التوقيع الجديد، اتفق الأردن والعراق على تصدير ما معدله 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من نفط كركوك، لتصل عبر الصهاريج إلى مصفاة البترول في الزرقاء. 

اضافة اعلان


وأكد الاتفاق على أن سعر البيع سيكون تفضيلياً، بحيث يقل بقيمة 16 دولاراً عن السعر العالمي.

إقرأ ايضا
تتتت

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

4 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بآخر يوم من عام 2022

ي

مؤشرات الأسهم اليابانية تسجل أول خسارة سنوية في 4 أعوام

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

نفط

النفط بصدد تحقيق مكاسب للعام الثاني عالمياً

ذهب

الذهب يتجه إلى ثاني خسارة سنوية عالمياً

أخبار متعلقة
2a9ee323c4

صادرات العراق النفطية تتجاوز 3.4 ملايين برميل اسبوعيا

63a1a9ae7f5fc

السيسي: نمضي قدما في شراكتنا الاقتصادية مع الأردن والعراق

8d8bce0a-00

تقرير: المساعدات الأميركية للأردن في صدارة الدول عالمياً

4 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين

4986ab30-1646749134820

تهديدات بوتين ترفع أسعار النفط عالمياً

Sequence 15.00_01_39_10.Still001

خبير: هذا ما يجب فعله ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة