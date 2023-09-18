الوكيل الإخباري - لعلك الآن تبحث عن وسيلة أو دليل لمعرفة كيف تبدأ أولى خطواتك في تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت، لذا فنحن سنُقدّم لك في هذا المقال دليلًا شاملًا عن خطوات بدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الانترنت، بالإضافة إلى أفضل استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية عبر الانترنت.





آلية عمل تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت

قد يبدو مصطلح "الخيارات الثنائية" غريبًا بعض الشيء على المُبتدئين في هذا المجال، ولكنه قد يبدو بالنسبة لمن يرغب في بدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت هنا مألوفًا بعض الشيء.

فمصطلح الخيارات الثنائية في عالم الفوركس أو سوق المال هو مصطلح يعبر عن أن المتداول في عملية التداول يمتلك خيارين تكون نتيجتهما في النهاية إما الربح أو الخسارة، لكن في البداية يجب أن تطلع على حكمها الشرعي في الدين.



تُمكّنك الخيارات الثنائية من التداول على أي شيء دون أن تحوذه أو تمتلكه، كل ما عليك فعله هو المضاربة على سهم أو أصل معين إما بالصعود أو الهبوط خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم انتظار نتيجة هذه المضاربة إما بالربح أو الخسارة، هذه هي الخطوة الأولى.



ثانيًا، وبعد أن تعرفنا على ماهية تداول الخيارات الثنائية، تأتي الخطوة الثناية وهي العثور والبحث عن منصة أو وسيط لبدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت من خلاله، لكن الخطوة الأهم في هذه العملية هو البحث عن وسيط موثوق وعدم الانسياق وراء الأوهام بالربح الكثير والتي تقدمها منصات الاحتيال التي تعدك بأرباح طائلة بسرعة ودون أي خسارة. ففي عالم التداول هناك قاعدة وهي أن لا شيء مضمون لا الربح ولا الخسارة، عليك أن تضع في اعتبارك احتمالية الخسارة وليس الربح المطلق، فإذا وجدت وسيط يعدك بالربح دائمًا دون أن تخسر أبدًا فهذا مشكوك في أمره، يجب أن تكون المنصة أو وسيط التداول شفاف ويقدم أدوات وميزات معقولة، ويجب أن تركز وتبحث بعمق عن كيفية عمل المنصة أو الوسيط وطريقة عمل الأدوات والميزات التي يُقدمها حتى تستطيع أن تحدد مدى مصداقية هذه المنصة.



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كيف تبدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت عبر منصات ووسطاء الخيارات الثنائية الموثوقة؟

كما ذكرنا أعلاه، فإن الخطوة الأهم في عملية تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت هي العثور على منصة أو وسيط تداول ذو ثقة كبيرة في هذا المجال، ولا تنخدع في آمال الربح الكبير، فالأمر يعتمد على خطة مدروسة لضمان فرصة تحقيق الربح وليس الربح المطلق دون التعرض للخسارة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لمميزات والأدوات التي تقدمها المنصة في عرض سوق الأسهم والتحليلات وفرص المنافسة حتى تتمكن من التوقع الصحيح للسهم.



يُقدم لك الوسيط أو منصة التداول أدوات وميزات تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح بشأن عملية التداول، هذه الأدوات لا غنى عنها لأي متداول، فهي تمنحك نظرة واسعة على سوق الأسهم الذي تقوم بالتداول فيه بالإضافة إلى ضبط خيارات معينة فيما يخص عملية التداول ووقت انتهاء صلاحية العقد والتوقع لكي تتم أتوماتيكيًا بما يضمن لك الربح حتى دون أن تكون متواجدًا على المنصة 24/7، وهذا ما يميز هذه المنصات في أنها تصنع بيئة مُحفزة ومزودة بالإمكانات لمتداولين لمساعدتهم على الحصول على فرص ربح مضمونة.



خطوات بدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الانترنت

الآن، وبعد أن قمت باختيار منصة أو وسيط التداول الموثوق ستبدأ أولى خطواتك في عملية التداول، وفيما يلي تلخيص لأهم الخطوات التي ستقوم بها في أي عملية تداول بغض النظر عن الشيء الذي ستقوم بالتدوال عليه، وهذه الخطوات كالتالي:



1- حدد الأصل أو الشيء الذي ستقوم بالتداول عليه

يمكنك اختيار أي أصل أو أي شيء للتداول عليه مهما كان سواء أسهم، أو ذهب، أو عملات رقمية أو بترول، إلخ.



2- قم بتوقع سعر الأصل أو الشي إما بالصعود أو الهبوط

بعد أن قُمت باختيار الأصل أو الشيء الذي ستقوم بالتداول عليه تأتي الخطوة الثانية والأهم وهي توقع سعر هذا الشيء أو الأصل إما بالصعود أو الهبوط خلال فترة زمنية معينة، وهذه الخطوة تكون بناءً على خطة مدروسة لسوق الأسهم والأصل وحركته واداءه في السوق حتى تستطيع أن تقوم بالتنبؤ والتوقع بشكل دقيق مما يضمن لك الربح بناءً على توقعك، ويرجى الانتباه إلى أن هذه الخطوة مهمة جدًا نظرًا لأن كل من الربح أو الخسارة يترتب عليها وهذا يعني أنه يجب أن تقضي وقت كافي في البحث والدراسة للسوق وحالة السهم أو الشيء الذي تقوم بالتداول عليه وأخذ فكرة عن أداءه خلال الفترات السابقة ومن ثم يمكنك القيام بالتوقع الذي يضمن لك أكبر فرصة ممكنة من الربح.







3- تحديد وقت انتهاء المضاربة

بعد أن قمت بالتنبؤ بحالة السهم أو الأصل تأتي الخطوة الثالثة وهي تحيد وقت انهاء المضاربة فكل عقد من عقود التداول يكون محدد بوقت انتهاء معين.



4- تحديد مبلغ استثمار للتداول

في هذه الخطوة يجب تحديد مبلغ معين للاستثمار بناءً على توقعك حتى تكتمل عملية التداول.



والآن تكون قد انتهيت من خطوات التداول وأنت في انتظار نتيجة توقعك إما بالربح أو الخسارة.



الخاتمة

وفي الختام، فإن تداول الخيارت الثنائية عبر الانترنت قد يبدو معقدًا في بدايته ولكنه يعتبر من أفضل خيارات التداول بالنسبة للمبتدئين ويتطلب التعلم والاطلاع دائمًا على السوق حتى تستطيع التنبؤ بما يضمن لك الربح.

