المؤشر البريطاني FTSE 100 يسجل مستوى قياسيا وسط موجة مكاسب

ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، تأتي هذه المكاسب بدعم من تفاؤل المستثمرين بإمكانية أن يسفر اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وسجلت أسهم شركات التعدين ارتفاعات ملحوظة، رغم بيانات تشير إلى تباطؤ الطلب المحلي في الصين؛ حيث صعدت أسهم Antofagasta وGlencore وAnglo American بنسبة تراوحت بين 2.7 بالمئة و3.4 بالمئة.
في المقابل، شهدت أسهم قطاع الدفاع تراجعًا، إذ انخفض سهم شركة Rolls-Royce لصناعة محركات الطائرات بنسبة 1.23 بالمئة، بينما تراجع سهم BAE Systems، المتخصصة في تصنيع الطائرات والمركبات القتالية والسفن الحربية والغواصات وأنظمة الحرب الإلكترونية، بنسبة 0.5 بالمئة.
