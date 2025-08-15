الجمعة 2025-08-15 05:02 م
 

المؤشر البريطاني FTSE 100 يسجل مستوى قياسيا وسط موجة مكاسب

ة
أرشيفية
 
الجمعة، 15-08-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري- واصل المؤشر الرئيسي للأسهم البريطانية FTSE 100 تحقيق مكاسب لليوم الخامس على التوالي، مسجلاً صباح اليوم الجمعة، مستوى قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 9,200 نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع بشكل طفيف ليستقر عند 9,189.09 نقطة بارتفاع قدره 12 نقطة أو ما يعادل 0.1 بالمئة، وسط أحجام تداول ضعيفة بسبب العطلات الصيفية.

ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، تأتي هذه المكاسب بدعم من تفاؤل المستثمرين بإمكانية أن يسفر اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.


وسجلت أسهم شركات التعدين ارتفاعات ملحوظة، رغم بيانات تشير إلى تباطؤ الطلب المحلي في الصين؛ حيث صعدت أسهم Antofagasta وGlencore وAnglo American بنسبة تراوحت بين 2.7 بالمئة و3.4 بالمئة.


في المقابل، شهدت أسهم قطاع الدفاع تراجعًا، إذ انخفض سهم شركة Rolls-Royce لصناعة محركات الطائرات بنسبة 1.23 بالمئة، بينما تراجع سهم BAE Systems، المتخصصة في تصنيع الطائرات والمركبات القتالية والسفن الحربية والغواصات وأنظمة الحرب الإلكترونية، بنسبة 0.5 بالمئة.

 

بترا

 
 
