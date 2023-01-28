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السبت، 28-01-2023 09:38 ص

لأول مرة في التاريخ.. الاستثمار الأخضر يتجاوز تريليون دولار عالمياً

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الوكيل الإخباري - قفزت الاستثمارات الخضراء في مشروعات التحول من الوقود الأحفوري، خلال العام الماضي، إلى 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا المبالغ التي تم استثمارها في إنتاج الوقود الأحفوري، بحسب تحليل أجرته "بلومبرغ إن إي أف".

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الاستثمار المخصص لمشروعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين مبلغ التريليون دولار.

واستحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الجزء الأكبر من الاستثمارات في 2022، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فيهما 495 مليار دولار بزيادة 17 بالمئة عن العام السابق.

وجاءت السيارات الكهربائية في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات 466 مليار دولار حول العالم، بزيادة سنوية بلغت 54 %.

واستحوذت الصين وحدها على نصف الاستثمارات العالمية الموجهة للتحول إلى الطاقة المتجددة بقيمة بلغت 546 مليار دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني باستثمارات بلغت 141 مليار دولار.

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وعلى الرغم من أن الاستثمارات الخضراء حول العالم ارتفعت بنسبة 31 % في 2022 على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال مجرد جزء بسيط مما هو مطلوب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.

وتتوقع "بلومبرغ إن إي أف" تضاعف الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة، 3 مرات لبقية هذا العقد، من أجل مساعدة دول العالم على تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. ( سكاي نيوز )

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