الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

 
الثلاثاء، 17-01-2023 01:10 م

النقد الدولي: نتوقع اتجاه صعودي للاقتصاد العالمي في 2024

222-32


الوكيل الإخباري - توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا تباطؤ النمو العالمي في عام 2023، مشيرة إلى أن الأيام التي كان يقوم فيها الصندوق بخفض النمو العالمي بشكل منتظم قد ولت تقريبًا.

اضافة اعلان

 

وقالت جورجيفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: توقعاتنا هي أن النمو سيقل بحوالي نصف نقطة مئوية مقارنة مع عام 2022.


وتابعت قائلة: "لكن الخبر السار الذي أشارت إليه هو توقعنا بوصول النمو إلى القاع هذا العام، وأن يكون 2024 هو العام الذي نرى فيه اتجاه الاقتصاد العالمي على الجانب الصعودي".


وقالت إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".


وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد". ( سكاي نيوز

إقرأ ايضا
2720ebf2-1653232210829577400-scaled

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

40722645_303

التضخم في ألمانيا يتباطأ للشهر الثاني على التوالي

1657809304876

العائد على سندات الخزانة الأمريكية يزيد من مكاسب الدولار

LYNXNPEB880JW_L

الأسواق تنقلب وأسعار الذهب تنخفض عالمياً

1 - Copy

تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

44

تقرير: ارتفاع معدل البطالة عالمياً و 208 ملايين عاطل في 2023

أخبار متعلقة
social-card2-1024x512

2023.. تحليلات اقتصادية تتوقع أن يقف العالم على شفير الركود الكبير

558855

مجلة التايم تنشر المخاطر الـ 10 التي تتربص بالعالم في 2023 - تفاصيل

LYNXMPEA760SZ_L

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

530

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

63456d7c4a31b

صندوق النقد: عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي