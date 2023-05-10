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الأربعاء، 10-05-2023 10:50 ص

لبنان: اكتشاف الغاز في المربع رقم 9 قد يصبح ضمانة للمستثمرين

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن اكتشاف الغاز سيكون مؤشراً اقتصادياً إيجابياً للغاية بالنسبة للبنان، وقد يصبح في حالة تحققه الخطوة الأولى نحو التعافي الاقتصادي الكامل من الأزمة اللبنانية، كونه قد يضمن البيئة المستلزمة للاستثمارات الأجنبية.

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وأضاف فياض أن البرنامج الذي طرحته شركة توتال إنرجيز الفرنسية لاستخراج الغاز يستلزم أن تبدأ لبنان في الاستكشاف في سبتمبر أيلول، حتى نهاية عام 2023.

وتابع أن اكتشاف الغاز سيكون واضحاً بحلول نهاية هذا العام، والتفاؤل الأكبر على المربع رقم 9.

وشدد على أن الافتقار إلى قيادة متماسكة ورؤية مشتركة يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على اكتشاف الغاز، ما سيؤدي إلى انتكاسة اقتصادية.

وقال فياض إن المطلوب من الآن وحتى سبتمبر أيلول للتأكد من تنفيذ مرحلة الاكتشاف هو رخصة حفر من وزارة الطاقة اللبنانية والتصريح البيئي من وزارة البيئة.

 

وتقع المنطقة رقم 9 على مسافة نحو 80 كيلومتراً قبالة السواحل الجنوبية للبنان بمساحة إجمالية تبلغ 1749 كيلومتراً مربعاً وفي مياه يبلغ عمقها نحو 1700 متر، بينما تبلغ مساحة المنطقة 4 نحو 1911 كيلومتراً مربعاً، وتقع في مياه يبلغ عمقها نحو 1500 متر. ( CNN )

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