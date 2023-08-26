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السبت، 26-08-2023 12:38 م

لبنان: رواتب القطاع العام ستدفع بالدولار

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الوكيل الاخباري  - قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري إن البنك المركزي لن يطبع العملة المحلية لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع.

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وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، ما سيؤثر سلبا في الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.


وقال منصوري في مؤتمر صحافي في مقر البنك المركزي : "إن مشروع الموازنة لعام 2023 تضمن عجزا للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24%. 


وأضاف :"ما نؤكده أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية.. لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز".

 

وقال "إن الحكومة ستدفع رواتب القطاع العام بالدولار، على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85500 ليرة لكل دولار.


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