رواتب مغرية.. هذه أفضل الدول للعمل فيها كمغترب - أسماء

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تضم المملكة المتحدة أكثر الدول تكلفة للشركات لاستقطاب المغتربين، حيث بلغ متوسط رواتب المغتربين (التي تضم حزمة المزايا) 441.608 ألف دولار في سنة كاملة خلال عام 2022.كما ارتفعت مزايا الموظفين بنسبة 4% لتصل إلى 167.594 ألف دولار وهي الأغلى في العالم، حيث تمثل الرواتب أقل من خُمس الحزمة الإجمالية.وهذه أغلى دول العالم لاستقطاب الموظفين من الخارج، وبالتالي هي أفضل الدول للعمل فيها كمغترب:المملكة المتحدة: 441608 دولاراليابان: 370183 دولارالهند: 354028 دولارالصين: 313011 دولارهونغ كونغ: 278020 دولاروبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات.وبهذا تبقى اليابان هي الأفضل للمغتربين في آسيا.وبسبب ضعف الين الياباني، تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام.