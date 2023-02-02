الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

 
الخميس، 02-02-2023 03:04 م

للمرة العاشرة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة نصف نقطة مئوية

Bank-of-England_800x533_L_1412584667


الوكيل الإخباري - في أول اجتماعاته هذا العام، قرر بنك إنجلترا، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4 بالمئة، كما هو متوقع، من أجل كبح التضخم.

اضافة اعلان


هذه الزيادة الجديدة هي العاشرة على التوالي، لتصل الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، بما يمثل أسرع سلسلة زيادات في أكثر من ثلاثة عقود، بحسب بلومبرغ.


وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية. وكالات    





إقرأ ايضا
2020-08-13T075605Z_269603424_RC2VCI937OK1_RTRMADP_3_SAUDI-POLITICS-KING

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

0L5A3042

منتدى الاستراتيجيات: الدين والغلاء وفرص العمل أبرز المخاطر التي تهدد الأردن

adani4-sixteen_nine-scaled

خسائر الملياردير الهندي أداني تتجاوز 100 مليار دولار

887477

المركزي السوري يخفض العملة إلى 6650 ليرة لكل دولار

55885

تراجع معظم بورصات الخليج بقيادة السعودية

63db8485a8226

80 مليون دولار قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

أخبار متعلقة
11202224114039376213828

أحداث مهمة تضع أسواق العالم على صفيح ساخن خلال الأسبوع الحالي

2104446-2109136476

بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة إلى 4% الخميس المقبل

LYNXMPEJ0A02S_L

الذهب يستقر عالمياً قبل صدور بيانات التضخم

ثثثث

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وتوقع برفع الفائدة 25 نقطة

89

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم

FFFFFF

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023