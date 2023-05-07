لماذا لا ينطلق الذهب عالمياً باتجاه الـ 3000 دولار للأوقية ؟ خبير يجيب

الوكيل الإخباري - قال أحد كبار مديري الأموال في العالم الدكتور ستيفن ليب، إن سر عدم صعود الذهب في العالم بقوة فوق الـ 2000 دولار للأوقية، وعدم قدرة الفضة على تجاوز الـ 30 دولار، يأتي بسبب بيع الأسهم أو السلع على المكشوف من قبل البنوك الكبرى.

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وبيّن ليب، خلال برنامج King World News، أن سعر الذهب عالمياً مرتبط بشكل رئيسي بحجم البيع على المكشوف من قبل البنوك الكبرى الأمريكية.



وأضاف أن البنوك تستطيع الحفاظ على مراكز البيع على المكشوف المهولة لان الفيدرالي الأمريكي هو من يمول تجاره الأساسيين لهذا يبقى الذهب دون الـ 2000 دولار للأوقية.



ونوه ليب إلى أن البنوك الضخمة هي التي تسيطر على عمل الفيدرالي الأمريكي الذي يريد الحفاظ على مستويات معينة للذهب والحفاظ على الدولار الأمريكي.



