ليرة الذهب تسجل اعلى معدلاتها لعام 2023 .. تعرف على سعر البيع

الوكيل الإخباري - قال أمين السر في نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، إن أسعار الذهب استقرت اليوم الخميس عند أعلى معدلاتها للعام الحالي 2023، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2085 دولارًا عالميًا.

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وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" إلى أن البورصة العالمية سجلت قبل نحو أسبوعين 2144 دولارًا سعرًا للأونصة، لكنه لم يستقر الذهب عليه ولم يجري التداول، لذا يُعتبر اليوم هو أعلى سعر يستقر عنده بورصة الذهب للعام الحالي.



واشار ديب أن سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزي والرشادي ارتفع اليوم بمقدار أربعة دنانير، حيث وصل سعر الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 342 دينارًا، فيما وصلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، إلى 203 دينارًا.



وارتفعت أسعار الذهب محليًا اليوم بمقدار 60 قرشًا للغرام، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 42.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 40.5 دينارًا للشراء منهم.