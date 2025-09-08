ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفع خام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 65.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:13 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا أو 0.3% إلى 62.08 دولارًا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% الجمعة، إذ أثّر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.
واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع إنتاج النفط بدءًا من تشرين الأول، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، أكبر منتج في المنظمة، لاستعادة حصتها السوقية، مع إبطاء وتيرة الزيادات مقارنة بالأشهر السابقة.
وزادت أوبك+ إنتاجها منذ نيسان بعد سنوات من التخفيضات لدعم سوق النفط، لكن قرار الأحد بزيادة الإنتاج جاء مفاجئًا وسط توقعات بتخمة في المعروض من النفط تلوح في الأفق خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
