الإثنين 2025-09-08 06:28 ص
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط الخام
النفط الخام
 
الإثنين، 08-09-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، في التعاملات المبكرة، معوضة خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج، لكن بوتيرة أبطأ اعتبارًا من تشرين الأول، نظرًا لتوقع ضعف الطلب العالمي.اضافة اعلان


وارتفع خام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 65.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:13 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا أو 0.3% إلى 62.08 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% الجمعة، إذ أثّر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع إنتاج النفط بدءًا من تشرين الأول، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، أكبر منتج في المنظمة، لاستعادة حصتها السوقية، مع إبطاء وتيرة الزيادات مقارنة بالأشهر السابقة.

وزادت أوبك+ إنتاجها منذ نيسان بعد سنوات من التخفيضات لدعم سوق النفط، لكن قرار الأحد بزيادة الإنتاج جاء مفاجئًا وسط توقعات بتخمة في المعروض من النفط تلوح في الأفق خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
 
 
